Via Bengasi, 5 · Foro Boario

Recita la segnalazione: "Abito nel Quartiere Foro Boario fin dalla nascita, sono una pensionata in età avanzata (74 anni). Vivo da sola e sento molto la mancanza di un centro sociale o di un luogo di agggegazione. Negli ultimi tempi diversi eventi mi hanno reso più complicata la vita (chiusura del supermercato, dell'edicola, dell'Ufficio Postale, ma anche degrado diffuso e strade dissestate). Un tempo questo quartiere era pieno di attività e di vita. Dopo avere proclamato il Foro Boario Luogo del cuore, in realtà non si è fatto nulla".