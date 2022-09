A 30 anni dal diploma si ritrova la 5^A del Leon Battista Alberti

In una mite serata di fine estate la classe 5°A ISTITUTO TECNICO Leon Battista Alberti si ritrova per festeggiare insieme nella splendida cornice de “IL CORDIALE e GENERI DI CONFORTO” i trent’anni dal diploma. A fare l’appello i prof. Giusti Maurizio e Dall’Agata Sergio , presenti Albicini Laura, Pazzi Elena,Cavalieri Elena, Rossi Erica, Resta Alessia, Tarlazzi Simona,Raggi Katia, Malpede Mirna, Baroni Michele, Olivoni Mirko, Versari Stefano, Ravaglioli Fabio , Zattoni Giuseppe, Fabbri Manuel, Mancini Massimiliano, Mambelli Gianmaria, Capuano Mirko, Moschini Marco , Arfelli Riccardo, Bondi Vincenzo, Davide dado Casadei.

Nel cuore di tutti i presenti anche Alessandro, prematuramente scomparso, che i compagni di classe hanno ricordato con piacere. Dopo trent’anni una serata all’insegna dei ricordi e delle risate per recuperare il tempo perso e riscoprire che in fondo si è sempre i soliti “ragazzi” con qualche esperienza di vita e lavorativa in più, a rendere ancora più piacevole il ritrovo è stata la presenza dei Prof. che salutano affettuosamente la classe a fine serata con “Ciao Bambini”.