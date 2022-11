A Fratta Terme uno splendido giardino parrocchiale in fiore tutto l'anno

Gallery





"Chiesa di Santa Maria Assunta a Fratta Terme, bellissima, da sola meriterebbe la visita. Prima ancora, fuori, non è possibile non notare lo splendido giardino che la circonda, una fioritura stupenda, piena di colori che rasserena l'animo. Tutto in una breve passeggiata, passando anche attraverso le stazioni della Via Crucis. Un percorso, non solo religioso, ma suggestivamente religioso, che porta piacere agli occhi e al cuore".