A quando un trattamento per salvare i lecci nel parco dell'ex Bartoletti?

Nel piccolo reportage che invio documento la situazione preoccupante dello stato sanitario in cui versano i Lecci che abbelliscono il parco delle Officine Bartoletti. Faccio presente che le foglie secche ( marroni) non sono dovute alla fase biologica degli alberi (è autunno e cadono le foglie...) bensì ad un attacco di cocciniglie. Anche alcuni Lecci in viale della libertà (o della stazione) cominciano a presentare macchie o chiazze arancioni sintomi di attacco di cocciniglie. Quindi affinché le piante non si riducano come la foto 4 (a mio avviso ormai compromessa) pregherei l'Ufficio Verde del Comune ad intervenire con sollecitudine con trattamenti a base di olio (minerale o biologico) nel prossimo periodo invernale. Grazie a nome dei Lecci.