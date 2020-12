"Ennesima segnalazione. Stesso problema. Stessi disagi. In via Tomba a Vecchiazzano non c’è posto per i pedoni, non c’è uno spazio dove chi circola a piedi può passeggiare in sicurezza, come si evince da questa foto scattata oggi alle 15:30. Ed è così sempre. Gli spazi oltre le strisce bianche vengono regolarmente occupati dalle auto in sosta, costringendo il povero pedone a camminare quasi al centro della carreggiata. Il tutto viene reso ancora più pericoloso dagli innumerevoli mezzi pesanti che percorrono questa strada in direzione della “zona artigianale”, a velocità non proprio adeguate a mezzi di queste dimensioni e dagli automobilisti che in via Tomba si dilettano a sfrecciare come se fossero piloti di Formula 1. Tutto ciò è stato già segnalato mesi fa anche alle autorità competenti, che però a quante pare non sono riuscite a risolvere nulla. Peccato. Mi aspettavo di più".