"A Villanova le strade provinciali sono abbandonate a se stesse"

via ghibellina / via zignola · Forlì

via ghibellina / via zignola · Forlì

Gallery



Recita la segnalazione:

E' corretto che dopo tre settimane dall'alluvione non ci sia una pianificazione per la pulizia dei fossi nelle strade di Villanova? Ieri sono passati i mezzi del Comune di Forli, ma hanno solo transitato lungo via Ghibellina e via Zzignola, lasciando tutto intatto, perchè non è di loro competenza: dicono sia competenza provinciale. La Provincia dice che vista la situazione emergenziale dobbiamo capire la situazione, ma possibile che dopo l'ennesima segnalazione e dopo tre settimane ancora non esista ancora una pianificazione di queste urgenti attività?