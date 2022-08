"Abbandona divano e poltrone vicino al cestino pensando che nessuno abbia visto"

Recita la segnalazione:

Abbandona divano e poltrone pensando che nessuno abbia visto, li in quel punto non è la prima volta che succede questo, anzi lì spesso ci sono abbandoni del genere, prima che qualcuno gli vada a bussare la porta e fargli una bella multa, consiglierei facesse una chiamata ad Alea che con pochi euro gli porta via tutto, io purtroppo non ho la macchina e già due volte ho fatto la chiamata e ne approfitto di questa segnalazione per ringraziare l'operatore di Alea che con attenzione ha raccolto tutto.