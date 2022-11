Abbandoni immondizia in via Cavalletto

Gallery

















Recita la segnalazione: "Ancora episodi di abbandono rifiuti. Mi segnalano un episodio in chat "Decoro" su Whatsapp, che è una chat che si occupa di segnalazioni di vari degrado,di abbandono immondizia, vandali, strade, marciapiedi rotti, illuminazione non funzionante,cartello stradali caduti, insomma quello che secondo voi è degrado e dove riesco senza fare nessuna segnalazione intervengo io,dove non riesco segnalo a chi di competenza. Per quanto riguarda questo abbandono, mi scrivono che è più di 30 giorni che sono lì, ma io mi chiedo nessuno che segnali? Ed Alea da lì non passa mai che non veda situazione di degrado? La zona è via Cavalletto dal civico 21 al civico 27 su ambedue il lati. Sono presenti varie chat di quartiere riguardanti segnalazioni di furti Sos Forlì Indipendente".

Erica responsabile gruppo decoro Forli