Riceviamo e pubblichiamo: "Segnalo che regolarmente in via Buonarroti angolo via Galilei al bidoncino vengono abbandonate enormi quantità di rifiuti e non è giusto nei confronti di chi paga Alea e fa regolarmente la differenziata. Irrispettoso anche nei confronti di chi si impegna a tenere continuamente pulita la città".