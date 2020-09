Lotta all'inciviltà, la segnalazione: "Continua il lancio dei rifiuti nelle campagne e non solo"

Recita la segnalazione: "Purtroppo continua l'abbandono dei rifiuti da parte di cittadini incivili e maleducati. Alea continua a pulire dopo le segnalazioni, ma ora sto notando che questi personaggi hanno abbandonato il deposito nelle aree più in vista cominciando a lasciare i sacchetti quando passano in auto. Vedi le rampe di accesso all'asse di arroccamento su via Padulli e lungo anche il percorso della stessa. Continua poi il lancio nelle campagne. Un grazie và fatto ad alcuni cittadini che hanno formato un gruppo che cerca di contrastare questo raccogliendo i rifiuti, ma sia Alea che le forze dell'ordine devono trovare un modo per porre fine all'attività di questi delinquenti".

Foto di repertorio