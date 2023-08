Abbandono di rifiuti, un lettore: "Siamo alle solite, regna l'inciviltà. Mettete le fototrappole"

Riceviamo la seguente segnalazione da parte di un lettore e pubblichiamo:

"Ecco quanto appare all'incrocio tra via Galileo Galilei e via Michelangelo Buonarroti e lungo via Galilei in prossimità della campana raccolta vetri. Questi impuniti sono sempre all'opera con il favore delle tenebre. Prometto che se li becco una bella foto gliela faccio. Un quesito per le autorità: costa più installare una foto trappola o pagare Alea o chi per essa per questa operazione di straordinaria pulizia? Consiglio per la redazione di Forlìtoday: aggiungerei tra la tipologia delle segnalazioni la voce Degrado Incivile vista l'inciviltà regnante tra molti miei concittadini condita da ignoranza, menefreghismo, insensibilità ed egoismo"