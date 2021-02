Abbandono rifiuti, "perchè non sperimentare i bidoni con tessera elettronica?"

Recita il pensiero: "L'abbandono dei rifiuti è una vera vergogna. La colpa è del cittadino che manca di senso civico educazione e di rispetto dove degrada la città dove tutti viviamo. Questo sistema di raccolta purtroppo non è piaciuto a tutti e lo mostrano portando degrado nelle nostra bellissima città di Forli e in qualche comune vicino. Ma a questo punto, visto che non e facile controllare, perché non rimettono i bidoni almeno plastica e carta con la tessera elettronica? Forse può essere una soluzione. Modigliana. Premilcuore e altri Comuni hanno i bidoni e vanno benissimo. Perché non ritornare ai bidoni come prima visto che le cose peggiorano?"