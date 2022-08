"Abbandono rifiuti, una discarica a cielo aperto in via Monte del Pozzo"

Gallery





Recita la segnalazione: "Ho percorso a piedi la Via Monte del Pozzo che parte da San Lorenzo in Noceto fino alle colline sopra Fiumana. La situazione che si presenta nei fossati e a bordo strada è a dir poco vergognosa. Ho fatto solo qualche scatto ma la situazione è realmente preoccupante. Oltre a quanto documentato con le foto allegate è pieno di tanti altri rifiuti tra cui sacchi di umido, sacchi neri pieni di non so cosa, bottiglie di plastica e vetro. Non credo che esista un modo per fermare tutto questo in quanto è quasi impossibile controllare le "bestie" che scaricano i rifiuti in zona, però credo sia possibile da parte delle autorità competenti fare sopralluoghi periodici e bonifiche della zona. Se non si interviene presto la zona sarà sommersa di rifiuti".