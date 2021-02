Abbandono di rifiuti in zona Casticciano

Recita la segnalazione: "Da tempo la via in cui risiedo - via Tombetta, sopra Fratta Terme - viene spesso pericolosamente percorsa a tutto gas dagli automobilisti che la utilizzano come "bretella veloce" per non dover passare dentro Fratta Terme. Ora rallentano quel tanto che serve per buttare il loro schifoso pattume sul ciglio della strada. Spesso è materiale edilizio di scarto, in questo caso addirittura enormi sacchi di sfalcio e foglie secche. Il tutto a poca distanza dalle telecamere di sorveglianza delle nostre abitazioni, per non correre il rischio di esser ripresi".