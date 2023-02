"Accesso pericoloso agli sportelli bancomat di Banca Intesa in viale Roma"

Scrivo come semplice cittadino che nel corso degli anni ha sempre avuto attenzione alle sorti della nostra città ed ai suoi problemi di vivibilità. Voglio evidenziare i grossi problemi di accesso e di parcheggio riguardanti i due sportelli bancomat di Banca Intesa già Cassa dei Risparmi di Forlì posti in viale Roma 268, problemi che sono di molto aumentati dopo la recente drastica riduzione delle succursali della banca e dei relativi sportelli telematici. Il parcheggio risulta completamente insufficiente a qualsiasi ora del giorno e pericoloso al traffico sempre intenso su viale Roma soprattutto in uscita. Va considerato inoltre che lo sportello è molto utilizzato da utenza anziana che trova grande difficoltà ad accedervi. Mi meraviglio moltissimo della mancata attenzione del Comune e delle scelte della banca che non hanno minimamente tenuto conto di queste problematiche evidenti molto importanti, neppure mettendo in atto accessi ed uscite facilitate per entrare ed uscire dal parcheggio. Sperando di non dover registrare nel corso del tempo brutti incidenti mi appello alla sensibilità pubblica della Banca e del Comune.