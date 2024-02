"Lunga attesa per l'accettazione di radiologia"

Scrive il segnalante:

Desidero fare una segnalazione riguardante l'accettazione di radiologia in ospedale Morgagni-Pierantoni. Per accedere a visite, lastre esami diagnostici occorre fare accettazione. Premetto che sono un'invalida con difficoltà motorie, accompagnavo mia suocera di 85 anni malata gravemente di tumore, inviata da senologia a fare lastre urgenti,. Tutto ok, se non fosse che allo sportello la fila arrivava in corridoio e gli operatori ogni tanto chiudevano e riaprivano con tutta la calma del mondo, cosa che è andata avanti per quasi 2 ore. Chi fa la fila di sicuro ha problemi di salute e fatica a restare ore lì ad aspettare.