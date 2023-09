Incinta di sette mesi in cerca di una casa: "Pensavo di permettermi un affitto a Forlì, ma a quanto pare non è più così"

Riceviamo e pubblichiamo: "Ci ho messo un po’ per decidermi a scrivervi però mi sembra proprio il caso di parlarne. Non tutti abbiamo genitori con case ereditate o costruite nell’arco della vita purtroppo ma da una parte anche per fortuna perché se non a Forlì gli affitti non esisterebbero proprio; detto ciò voglio raccontare la mia storia. Siamo una giovane coppia in attesa di una bambina e stiamo cercando l’affitto da ormai 7 mesi. Lavoriamo entrambi con due contratti decenti e due buoni stipendi (per quello che può valere), ma l’affitto non riusciamo proprio a trovarlo. O vogliono gli studenti, e capisco che con essi si guadagna di più, oppure un appartamento di medie dimensioni viene a costare più di 1000 euro al mese, con uno da 50 metri che arriva fino a 700 euro. Ma siamo diventati come Milano o Venezia.

Mi sembra di passare di la a sto punto, perché sicuramente non siamo gli unici in questa situazione. Purtroppo è capitato che qualche agenzia ha preso tutti i nostri dati e i proprietari “valutandoci” ci hanno scartato perché siamo due ragazzi di 30 anni, troppo giovani. Poi ci sono quelli che vogliono solo i referenziati, e poi ci sono anche quelli che ti richiedono una fideiussione di 5/6 mesi che sinceramente io non so a quale giovane la banca gliela approva. Io non lo so, forse siamo noi che cerchiamo in modo sbagliato, che chiediamo alle persone sbagliate, però vorrei capire cosa sta successo a Forlì. Sono solo dispiaciuta perché pensavo di potermi permettere un affitto a Forlì ma a quanto pare non è più così, o sei uno studente oppure, come al solito nel nostro bel paese, vai di conoscenze".