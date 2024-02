Riceviamo e pubblichiamo: "Vi prego aiutatemi a trovare Oliver. Oliver è un gatto adulto scappato dalla sua nuova casa in via Paolo Ravaioli, zona via Campo di Marte-via Medaglie D’oro. E’ molto spaventato, non risponde al suo nome perché è stato da poco adottato. Oliver è vissuto da solo per un anno dopo che il suo precedente proprietario è scomparso. Prego chi lo avesse visto di segnalarlo a Paola Garavini".