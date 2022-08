Via della Terra · Cava-Villanova

La segnalazione:

A Villanova, dietro la chiesa in una zona di nuova urbanizzazione. Ma ci si può fidare ad acquistare immobili, appartamenti, da chi, in area privata, dopo aver piantato alberi, forse anche con i contributi regionali/statali per la promozione delle aree verdi, poi omette dall'innaffiarli, pur avendone predisposto la possibilità direttamente alle radici, lasciandoli tranquillamente seccare?