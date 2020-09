Alberi in città

Ogni volta che passo per i corsi principali di Forlì che - ricordi di bambino - avevano molti più alberi, mi viene in mente una poesia di Alda Merini, che grossomodo recita così: "Tu non sai, ci sono betulle che di notte levano le loro radici e tu non crederesti mai, di notte gli alberi camminano o diventano sogni. Pensa che in ogni albero c'è un violino d'amore. Pensa che ogni albero canta e ride". Ecco, ora quando passo per vie, quasi di solo asfalto e cemento, quando vedo arbusti stenterelli che non diverranno mai altro, il senso della poesia, un po' muore.