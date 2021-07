"Nel parco pubblico molto frequentato alberi spezzati e 'sdraiati' sulle panchine"

Gallery









scrive Vincenzo

Vorrei segnalare che nel parco pubblico di S.Leonardo ci sono almeno un paio di alberi quasi completamente abbattuti sul terreno e caduti sulle panchine. Adesso un altro troncone si è spezzato ed è caduto su una panchina dove per fortuna in quel momento non c'era nessuno ed è rimasto così da mesi. Alla nostra segnalazione inviata al servizio verde pubblico ci viene risposto che al momento il Comune non prevede potature. Ma non si tratta di ordinaria manutenzione bensì, a questo punto, di pericolo nel passaggio all' interno del parco molto frequentato.