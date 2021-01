Alea, la protesta di un cittadino: "Devo fare tutti gli svuotamenti del secco? Ok, smetterò di fare la differenziata..."

Scrive un cittadino nella sua segnalazione "Salve sono un cittadino che ho ricevuto la tanto blasonata lettera di Alea ...ma io non sono un evasore sono un cittadino che non ha usufruito dei suoi 5 svuotamenti ma ne ha fatti solo due....il secondo dopo la lettera...adesso anche gli ambientalisti sostengono la lettera di alea....addirittura ci saranno sanzioni di 100 euro una famiglia di tre persone!!! allora per essere sicuro di fare i miei 5 svuotamenti a novembre smetto di fare la differenziata e butto tutto nel secco..... sarebbe meglio che alea controllasse la qualità dei rifiuti ma soprattutto nei suoi contenitori dove gialli c'è scritto che si può mettere plastica lattine anche il VETRO....e i contenitori nel mio quartiere sono tantissimi... fare un giro per credere"