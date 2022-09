"Maleducazione di un operatore del servizio ecobus di Alea"

Recita la segnalazione

Segnalo quanto capitato una mattina. Arrivo a buttare umido e plastica, l'operatore e' dentro camion,mi guarda, brontola e rimane a guardarmi (il tutto mentre diluviava ed ero senza ombrello). Dallo specchietto retrovisore, poi appena arriva altra gente e per fortuna si degna di scendere a svuotarci i contenitori. Inizia a svuotare e urlando come non so chi dovesse sentire (forse dal Ronco )che questo e' un servizio di merda,che ci denuncia tutti, che lui pure paga la bolletta e non ha questo servizio. Poi continua a urlare e dice che i bidoni dobbiamo metterli in strada e non usare quel servizio, che Ecobus deve chiudere piu' altre cose che non ricordo perche' ne ha dette talmente tante. C'e' chi gli risponde che il servizio c'e' e lo usiamo e lui deve lavorare lo stesso. Lui dice vengono solo 10 persone a rompermi per svuotare i bidoni. Allora il servizio c'e' e lo vogliamo mantenere, e mo 10 ,mo 100 persone lui deve lavorare ,essere gentile, educato. Non urlare aggredendendo la gente. Sono ancora sconvolta dalle urla disumane ricevute per niente, gia' e' pesante questa raccolta per gli svuotamenti ,bidoni in casa, orari da far combaciare, poi ci si mette pure l'operatore. Grazie al Alea per il servizio di Ecobus, che io adoro, ma meno grazie per questo operatore ,per la cronaca e' gia seconda volta che succede.