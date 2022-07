"Bollette Alea post mortem: da 6 mesi che chiediamo di pagare, mai ricevuto un bollettino"

Recita la segnalazione

Ho letto la segnalazione del sig. Claudio Servadei sui disservizi di Alea in merito al pagamento della tassa anche in caso di decesso del titolare del servizio. C'è addirittura di peggio! Mio suocero è morto ad ottobre, siamo riusciti a chiudere la posizione a gennaio, ma la bolletta del 2021 era stata pagata a metà ed è stata emessa quella di chiusura: da 6 mesi chiediamo ad Alea i bollettini per pagare, ma al telefono ci dicono di aspettare e ad una nostra e-mail dal 10 giugno non hanno mai (ancora?) risposto. Qualche giorno fa all'ennesima chiamata ci dicono di aver già inviato 2 solleciti e di contattare la Sorit. Peccato che alla Sorit non risulti nulla. Insomma, non solo si paga e tanto per un familiare deceduto, ma neppure ti fanno pagare in 6 mesi e questo perché? Incompetenza o voglia di applicare delle sanzioni ingiuste? Boh.