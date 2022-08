"Alea e il ritiro dei sacchetti"

Recita la segnalazione: "Da alcuni mesi siamo senza sacchetti del secco e così, dopo aver verificato sul sito di Alea orari e punti di ritiro a Forlì, tramite il sito stesso, ho inviato la richiesta di come provvedere al ritiro, considerato che gli orari di apertura al pubblico a Forlì sono incompatibili col mio orario di lavoro (da lunedì a giovedì 8.30 12.30 e due giorni fino alle 15.30, tenuto conto che il distributore automatico funziona solo negli orari sopraindicati), chiedendo di poterli ritirare in un ecocentro. Nessuna risposta alla mia prima richiesta. Alla seconda richiesta mi viene risposto da Alea il giorno dopo dicendo che potevo recarmi a Forlimpopoli all ecocentro aperto anche dopo le 15.30 (senza ovviamente tener conto che se li comprassi spenderei meno che di benzina). Ma mi organizzo, andando all'orario di apertura. Anche lì funziona solo il distributore automatico, che però purtroppo non funziona da tutto il giorno, a detta dell addetto all'ecocentro. Benissimo, un giro a vuoto e nessun sacchetto ritirato. Se questo è il servizio pubblico reso da un soggetto compartecipato al 100% da enti locali del territorio, che sembra voler davvero far la raccolta differenziata (difficile farla senza gli strumenti), ma che non è neanche in grado di garantire un'orario di apertura al pubblico fino a tardo pomeriggio almeno un giorno alla settimana nel comune capoluogo".