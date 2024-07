"Mancato svuotamento del secco"

Riceviamo e pubblichiamo: "Come da calendario metto fuori il bidone del secco per la raccolta differenziata, raccolta prevista per mercoledì 17 luglio essendo cintura C del comprensorio forlivese. Tornando a casa dal lavoro, la sera, mi accorgo che non sono passati a ritirare il secco. L'indomani li chiamo, faccio la mia segnalazione, do nome, cognome e indirizzo, e la signora al telefono, neanche troppo gentile, mi assicura che li avrebbe mandati in giornata. Lascio lì il mio bidone, ma neanche giovedì sono passati a svuotarlo. Oggi è venerdì e naturalmente sono chiusi fino a lunedì. Non sia mai che lavorino tutta la settimana come tutti gli esseri umani. A parte aumentare le tariffe tutti gli anni, che razza di servizio è? Ho dovuto riprendere il mio bidone e riportarlo a casa perché se tanto mi dà tanto prima di due settimane non riuscirò a risolvere nulla. Ma tanto l'immondizia è la mia e in casa la devo tenere io, in piena estate, perché non ho il garage. Grazie Alea, splendido servizio come sempre".