Alea ripulisce prontamente, ma l'incivile è sempre in agguato

Recita la segnalazione:

Premettendo che Alea Ambiente ha già prontamente rimosso un materasso anch'esso gettato nel fosso in via Cadore.... Evidentemente chi getta i rifiuti, autori di tanta manifesta inciviltà, non hanno mai letto le gesta di Talino, personaggio creato da Cesare Pavese, il quale li descrive come ignoranti, con capacità estreme tali da accostarli al pari di bestie. Noi ci scusiamo con le bestie di Madre Natura per averle offese, sobbarcandoci purtroppo, i costi di recupero e smaltimento come civile collettività.