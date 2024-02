"Bidoni rotti da chi raccoglie i rifiuti: serve comportamento più professionale oltre che migliorare le tempistiche della sostituzione"

Riceviamo e pubblichiamo: "Molte volte nel svuotare i bidoni succede che vengano rotti da chi li svuota, un servizio a Predappio e Fiumana non a regola d'arte. E' successo più di una settimana fa: bidone rotto e coperchio distrutto lanciato a terra. Ho contattato subito Alea, riferendomi che avrebbe provveduto entro il 30 gennaio a sostituire il bidone. Abbiamo informato anche che quelli della carta e plastica sono stati rotti. Ma come sempre non è stata mantenuta la parola. Non è la prima volta che succede e non sono il solo. Alea non è un servizio serio che assiste il cittadino che paga regolarmente. Sperando che con questa segnalazione provvedono a chi ha telefonato a sostituire i bidoni rotti e richiamare gli operatori ad effettuare un servizio più professionale e meno violento nel svuotare i bidoni".