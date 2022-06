Svuotamenti sbagliati nella bolletta Alea, nuova protesta: "Anche a me addebiti extra"

Via Luigi Taddei, 12 · San Martino in Strada

La segnalazione della lettrice:

Anche io ho ricevuto una bolletta di 359,20 euro. Siamo due persone molto anziane e sono più che certa di non avere fatto gli svuotamenti che mi addebitano, 9 per un totale di 188,88 euro che ho verificato con Alea e mi hanno confermato, ma io sono certa di non averne fatti più di 3 al massimo di cui 2 gratuiti ma purtroppo non ho potuto controbattere perché ingenuamente non mi segno nulla.