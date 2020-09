Allarmi fastidiosi in zona Ca' Ossi

Vorrei segnalare il problema degli allarmi delle case, che suonano a tutte le ore in zona Ca' Ossi. Ce ne sono 3: uno a 50 metri da casa mia, uno a 100 metri e l'altro non so dove ma lo sento chiaramente, in particolare ieri sera alle 23.30. Mi chiedo come sia possibile, oltre a non essere in grado di gestire questa tecnologia, non rendersi conto del fastidio che si dà ai vicini immediati e a tutto il circondario. Mi chiedo se non ci siano gli estremi per una denuncia per disturbo della quiete pubblica.