Scrive un cittadino:

Vorrei segnalare che sono stati consegnati sacchi di sabbia, per le future alluvioni nella frazione di Durazzanino. I sacchi sono tutti tutti rotti e inutilizzabili, vorrei anche fare notare che la frazione di Durazzanino è stata alluvionata e anche pesantemente, ma non è mai sta menzionata in nessun modo. Siamo stati dimenticati. Comunque grazie per i sacchi.