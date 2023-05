Alluvionati senza auto, appello ai noleggiatori: "Aiutateci nel coprire parte delle spese"

Riceviamo e pubblichiamo: "In questi tanti di noi hanno perso l'auto o come minimo aspettano notizie dalle officine che sono state invase dalle auto alluvionate e non riescono a gestire la mole di lavoro, con il risultato che tante famiglie non riescono nemmeno più a muoversi per le incombenze quotidiane (che sono aumentate esponenzialmente con l'accaduto) L'unico modo per tornare ad una relativa normalità è rivolgersi agli autonoleggi, ma con cifre attorno ai 350 euro a settimana, è (credo) impossibile per i più adottare questa situazione, quindi un appello alle ditte che gestiscono autonoleggi e alle istituzioni, che potrebbero coprire parte di questa spesa: per favore, cercate di venirci incontro con le tariffe. Grazie".