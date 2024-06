"Non chiudete lo scolo Fontana sotto il condominio, noi ci scarichiamo le acque chiare"

Scrive il segnalante

Sono il contitolare del centro l' "Oasi" di viale Bologna, angolo via Locchi, finito sotto 4 metri di acqua e fango. Dopo quel 16 maggio 2023 ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di rimetterci in piedi. Non dimenticheremo certamente mai lo straordinario aiuto che ci hanno dato i volontari, spesso anche sconosciuti, gli amici, molti clienti del negozio e alcuni dipendenti. Devo anche sottolineare la totale assenza delle strutture pubbliche. Sono stati momenti molto duri, che non vorrei certo rivivere. E questo stato d´animo è quello che ci ha permesso di andare avanti, nonostante l`impegno profuso dal Comune e dal Consorzio di bonifica, non per aiutarci ma per crearci ulteriori problemi, anche ordinando al condominio, in quei giorni evacuato, che sorge dopo di noi sulla via Locchi, di procedere all`occlusione mediante riempimento del canale denominato scolo fontana, loro sottostante, e dove noi dal 2007, rispettando scrupolosamente le indicazioni ricevute dai tecnici sia del comune che del Consorzio di bonifica convogliamo le acque chiare. Se ciò avvenisse senza prima aver messo in atto gli accorgimenti tecnici opportuni, condannerebbe noi allo stato di alluvionati perenni.

Ora a scanso di equivoci o strumentalizzazioni politiche, vorrei essere il più equidistante possibile, constatando che gli eventi alluvionali, sono stati gestiti sicuramente male (non per sentito dire ma per averli vissuti sulla mia pelle), ma essendo di una mole e gravità senza precedenti ,se a governarli ci fosse stato qualcun altro, sarebbe andata meglio? Sarebbe stato un disastro esattamente uguale. Mi chiedo chi governava la città nei primi anni '80 e consentiva la costruzione di uno stabile su un terreno demaniale solcato da un canale di scolo delle acque piovane di proprietà del Consorzio di bonifica? E ancora, chi governava la città nel 2009, quando sono stati eseguiti male i lavori da provocare poi le voragini apertesi nei giorni dell´alluvione sotto via Locchi-Nervesa, sempre riguardante lo spostamento del canale di scolo Fontana, con ingenti costi pubblici e che ora, ovviamente con altri ingenti costi pubblici devono essere rifatti.