La segnalazione:

Centinaia di persone hanno perso la propria autovettura, perché alluvionata dalla tragedia del 16 maggio. Ancora oggi nessuno si preoccupa della situazione. Eppure erano stati promessi fino a 5000 euro per l'acquisto. Per fortuna che è bel tempo, perché mi è rimasta solo la bicicletta per andare a lavorare.