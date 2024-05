Alluvione, "quei ragazzi di Via Guido Guerra 5 e 9" ringraziano il sindaco

Ogni tanto nella vita bisogna tirare una riga, e noi a un anno di distanza dall’alluvione, tiriamo le somme. In quel terribile giorno, tanta distruttività ha trascinato via con sé il nostro senso di sicurezza in un batter d’occhio, lasciandoci completamente storditi e inermi. Irretiti, ce ne siamo dovuti andare senza sapere cosa ci avrebbe riservato il futuro. Poteva essere funesto, ma così non è ndata. Nonostante l’enorme disagio che ci ha colpiti, siamo riusciti a superare questo tragico evento anche grazie alla collaborazione tra persone e istituzioni, in particolar modo vorremmo ringraziare il nostro Sindaco di Dovadola Francesco Tassinari, che ci ha immediatamente accolti e con estrema umanità si è preso a cuore la nostra situazione, rassicurandoci e consigliandoci i giusti passi da compiere.

Noi, “quei ragazzi di Via Guido Guerra 5 e 9”, perché è così che lui ci chiama, siamo grati del suo comportamento per nulla scontato né dovuto. Vogliamo inoltre ringraziare gli operatori e i tecnici della Regione Emilia-Romagna per la solerzia del loro intervento.

Donatella De Marchi

Gian Luca Santolini

Barbara Santolini

Giovanna Benfenati

Patrizia Crispiani

Domenico D’Elia