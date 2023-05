L'alluvione ha distrutto il loro sogno: "Vogliono crederci ancora, ma serve l'aiuto di tutti"

Riceviamo e pubblichiamo: "Lei è Maya, 7 anni, mentre guarda quello che fino a quache giorno fa era il suo giardino. Scrivo questo post perché sono stata lì tante volte, è un luogo magico dove il tempo si ferma, dove l'unico rumore che senti è quello degli uccellini, e tutto profuma di pace. Ho conosciuto la meravigliosa famiglia che sono e vorrei poter gridare al mondo il loro dolore e chiedervi di aiutarli. Qualche anno fa i genitori di Maya hanno deciso di investire fino al loro ultimo centesimo per realizzare il loro sogno, per creare un ambiente sano dove veder crescere la loro figlia ed insieme a lei tanti bambini.

Hanno ridato vita ad un agriturismo chiamato Ca Bionda a Civitella di Romagna, un paradiso immerso nella natura delle nostre colline romagnole. Un luogo splendido dove poter diffondere la creatività, l'arte, la solidarietà, ma soprattutto il sorriso. Un villaggio dove poter far divertire i bambini e far rilassare intere famiglie. Ci è voluto tanto sudore, sacrificio, coraggio e volontà d'animo per realizzare tutto ciò, superato anche il periodo del Covid, piano piano i risultato stavano arrivando. Fino a qualche settimana fa, quando questa maledetta alluvione ha distrutto il loro sogno.

Attorno a loro è franato tutto, compresa la strada per raggiungerli. Ora sono isolati. Nonostante tutto hanno una grande forza, vogliono crederci ancora. Devono crederci ancora, per loro, per la loro figlia, per tutti i loro animali e per la loro terra. Senza il nostro aiuto però questa volta non ce la faranno. Anche un piccolo contributo può fare la differenza. Non abbandoniamoli. E' possibile fare una donazione al link https://www.produzionidalbasso.com/project/alluvione-emilia-romagna-ricostruzione-di-un-sogno/".