Alluvione, scrive un lettore: "In un momento buio, lo spiraglio di luce arriva dalla grande solidarietà"

Riceviamo la seguente lettera e pubblichiamo:

"Buongiorno, dal 16 maggio per molte persone tante cose sono cambiate, abbiamo vissuto una catastrofe che non dimenticheremo. Vorrei ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno contribuito ad aiutare noi famiglie colpite duramente da questa alluvione. Chi ha lavorato in fiera per distribuire beni, chi ha regalato stivali, chi ha aiutato come poteva, chi ha donato. Colgo l' occasione per ringraziare anche l'azienda Doreland per la distribuzione di reti e materassi, che oltre a essere stati donati sono stati consegnati gratuitamente nei vari domicili alle famiglie. In un mondo dove siamo abituati a elencare le cose che non vanno, ogni tanto vale la pena trovare uno spiraglio di luce nelle cose belle, che arrivano nei momenti bui".

Lettera firmata