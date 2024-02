Riceviamo e pubblichiamo: "Sta' circolando la notizia che riporteranno l'alveo del fiume alla profondità di un secolo fa'. Qualcuno si rende conto che 100 anni fa' non esistevano gli argini artificiali eretti dall' uomo e in caso di piogge torrenziali c'erano le casse di espansione naturali che evitavano alluvioni disastrose? È l' uomo che si è messo in queste condizioni e la natura a volte non è d'accordo".