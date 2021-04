Velocità elevata in corso Garibaldi

Recita la segnalazione

C'è una situazione abbastanza pericolosa per l'incolumità delle persone in corso Giuseppe Garibaldi. Nonostante ci siano i 30k/h di velocità, le auto, moto e scooter vanno ben oltre la soglia consentita. la strada ha attraversamenti pedonali, bambini che attraversano senza guardare e tante altre situazioni che potrebbero causare delle disgrazie. Per evitare certe situazioni dispiacevoli chiedo che si faccia qualcosa per questa strada perchè non è possibile vedere certi comportamenti.