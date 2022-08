"Velocità sostenuta dei veicoli transitanti in via Curte"

Recita la segnalazione

Sono un residente di via Curte nella parte finale della via stessa dove la strada è “più larga” anche per via del fatto che la curva obbligata a sinistra crea una sorta di parcheggio/piazzetta. Volevo segnalare che ultimamente un buon 50% delle auto e le moto che transitano hanno una velocità molto sostenuta , ben oltre i 30 km orari. Qui non ci sono telecamere, che potrebbero fare un effetto deterrente, né tantomeno dossi limitatori etc. in questi ultimi mesi, e parlo a nome di tutti gli altri residenti almeno di questa parte di strada, c’è stato un “peggioramento “ significativo della situazione a partire dalle prime ore del mattino (nello specifico sulle 6.30 puntuale tutte le mattine dal lunedì al venerdì un’autovettura o due). Il sottoscritto ad esempio si è trovato lo specchietto retrovisore rotto diverse volte a causa dell’alta velocità di chi passa costeggiando le mura della vecchia caserma militare e le macchine parcheggiate per non parlare di quando la scuola Dante Alighieri è aperta e per questo c’è un forte passaggio di bambini a piedi e in bicicletta che spesso sono a rischio per i motivi di cui sopra. Chiedo se è possibile fare qualcosa da parte delle autorità, magari installando anche cartelli di limite di velocità, dissuasori, telecamere (che sarebbero utili anche sul fronte abbandono di rifiuti e escrementi di cani di cui la nostra via è da sempre succube).

Riziero Valbonesi