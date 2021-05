Attenzione alla vendita molesta di frutta vicino all'ospedale

Recita la segnalazione

Furgone bianco con due giovani a bordo. Uno scende e ti viene in incontro salutandoti calorosamente dicendo che è il figlio di un muratore che aveva lavorato per te in passato e che non lo riconosci perché all'epoca era piccolo così. Scarica dal furgone 2 o 3 casse di frutta e verdura e dice che te le regala ma poi con vari raggiri di parole ti intorta e te le fa pagare. Roba di bassa qualità per la quale chiede di più di quello che vale. Agiscono nei parcheggi. Oggi erano al parcheggio dell'ospedale.