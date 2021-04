Recita la segnalazione

Ritrovata Calopsite in via Don Giovanni Cani il 3 aprile 2021. È grigia con testa gialla, guance arancioni e ciuffetto. È stata portata da Rosetti srl v.le dell'Appennino 136 Forlì. Per informazioni per informazioni tel allo 0543 63596 o al 3201175825.