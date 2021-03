"Dad insulsa, dopo un anno ci troviamo come all'inizio, anzi pure peggio"

Recita la segnalazione

Dad insulsa e scuole allo sbando, genitori sull’orlo di una crisi di nervi, oltre alla probabile perdita del lavoro. E’ trascorso un intero anno e ci ritroviamo punto e accapo, anzi pure peggio. Bambini e ragazzi rinchiusi mentre praticamente tutto il resto continua come se nulla fosse, costringendo i genitori a impazzire tra congedi, smart working e altre improponibili soluzioni per non abbandonare i propri figli allo sbando totale. In tutto questo le scuole non dispongono nemmeno dei requisiti minimi a garantire i collegamenti agli insegnanti, che disperatamente utilizzano i propri dispositivi e si inventano la qualunque pur di riuscire a non perdere i propri ragazzi. Ma che razza di società è questa, che permette così tante obbrobriose brutture? Tante parole, ripartenza in sicurezza e bla bla bla... unica cosa fatta: mascherine improponibili. Stessi locali, stessi disagi e ZERO OPERARIVITA TECNOLOGICA. Non certo per colpa dei singoli istituti o dei maestri... il Comune, la Regione, il Ministero dove sono?