Recita la segnalazione di Mara: "Le attività falliscono, i locali chiudono ma in chiesa c'è il pienone. Una follia all'italiana e una bella presa in giro a chi in zona rossa, rispetta le norme e sta a casa, a chi non vede i propri affetti da settimane, a chi rischia 400€ di sanzione perché va in solitudine a fare una passeggiata al parco. Una vergogna di questo sistema illogico e assolutamente senza alcun senso. Ma si sa che in Italia siamo costretti anche a subire questo"