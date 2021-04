Recita la segnalazione: "Anatre a spasso per Forlì: la mamma è morta investita da un auto a tutta velocità (oltretutto non si è nemmeno fermata. Il conducente ha tirato dritto nnostante l’avessimo invitato a fermarsi. I piccoli sono stati salvati e portati via insieme ai resti della mamma. Grazie a chi è intervenuto".

Foto di repertorio