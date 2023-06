"Amarcord la Festa Artusiana": una cena tra i magici vicoli di Forlimpopoli

Riceviamo e pubblichiamo: "Quale occasione migliore di una tavolata tra amici per celebrare la Festa della Cucina Domestica Italiana? Tanta voglia di stare insieme, convivialità e condivisione per 50 amici che organizzano una cena tra i magici vicoli di Forlimpopoli. Alla riscoperta dei valori che hanno ispirato la festa con il gusto di ritrovarsi attorno ad una tavola all'insegna dell'amicizia, e perché no, con un pizzico di pazza goliardia romagnola".