"Colpiamo i sistemi criminali": anche a Forlì il presidio davanti alla procura

Via Lazzaretto, 1 · Centro Storico

Dal 23 al 26 maggio anche a Forlì, come in altre 50 provincie italiane, davanti ad ogni Procura della Repubblica dalle ore 9 alle ore 18, si terrà il presidio organizzato dall'Associazione "Governo del popolo APS", volto a pretendere l'effettiva applicazione della legge e della costituzione e la fine dell'abuso dell'archiviazione delle denunce (MOD. 45). I presidi si svolgeranno in modo pacifico, distribuendo volantini informativi alla popolazione.