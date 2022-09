Anche una poesia di Maurizio Maraldi in mostra all'Oratorio di S.Sebastiano

Ultimo giorno oggi ,Domenica 18 Settembre 2022 all' Oratorio di San Sebastiano a Forlì in via Maurizio Bufalini vicino al San Domenico , per ammirare la meravigliosa mostra fotografica "La Bellezza che cura", organizzata dalla associazione onlus "Gli Amici dell'Ospice" per celebrare i 20 anni di attività, 10,00 - 12,00 e 16,00 -19,00 gli orari di apertura , oltre alle splendide foto di fotografi non professionisti in mostra anche un pannello con una poesia sulla solidarietà del poeta Forlimpopolese Maurizio Maraldi.