"Ancora abbandoni in via Maioli"

Recita la segnalazione

Poche settimane fa segnalavo un divano con poltrona in Via Cesare Maioli proveniente dalla Via Piero Maroncelli vicino al cestino dove spesso ci sono sacchetti e grossi rifiuti abbandonati, oggi ci troviamo sempre in Via Cesare Maioli a segnalare un altro abbandono di reti da letto e altro, non è che per caso fanno sempre parte della stessa famiglia di sporcaccioni ? Qui non si tratta dei bidoni ex Hera o dei bidoncini di Alea anche perché un divano o una rete da letto non vanno messi dentro ad un bidone ma portati all' isola ecologica gratis, speriamo che con queste segnalazioni qualcuno vada a controllare, trovi i responsabili e gli faccia proprio una bella ma bella multona.