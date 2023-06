"Ancora paura per le fogne otturate. Ma anche la distribuzione dei sacchi di sabbia può essere migliorata"

Riceviamo e pubblichiamo: "So che il lavoro fatto è stato tanto ed è tanto ancora. Ringrazio e penso che tutti gli alluvionati la pensino così, grazie a tutti per l'aiuto che ci date. Ma abbiamo il problema fogne sia privati e comunali, io parlo per via Isonzo e Pelacano e via adiacenti, per un po' di acqua domenica ci siamo ritrovati ancora col panico, ora che facciamo? Menomale che è solo acqua, poi cosa ci può portare via ormai non abbiamo più nulla per alcuni. Veniteci a pulire le fogne. Lo so che non è facile, ma trovare una piccola soluzione per farci stare sereni. E poi i sacchi di sabbia ne vogliamo parlare: li danno in apposite zone e pensano che il cittadino li vada a prende. Molti hanno perso tutto pure le auto, con cosa andiamo a prenderli con quale mezzo? Non è più facile passare di casa in casa dove ci sono ancora famiglie e lasciarli lì. Usiamo l'Esercito o altre enti militare. Non c'è l'abbiamo con la gente che ci aiuta per tornare alla normalità, che non tornerà mai più, ma all'organizzazione generale".